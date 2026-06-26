Миллер оценил запасы природного газа в российской Арктике

Запасы природного газа в российской Арктике достигают 100 трлн куб. м. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Запасы природного газа в российской Арктике достигают 100 трлн куб. м. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров компании.

"Арктический шельф России содержит богатейшие начальные совокупные ресурсы газа. Согласно последним данным, они оцениваются в 100 трлн куб. м. "Газпром" год за годом наращивает минерально-сырьевую базу в арктическом регионе, тем самым мы внесли значительный вклад в повышение энергетической безопасности России и сегодня и, что важно, на будущее", - отметил Миллер.

По его словам, в части геологоразведки "Газпром" получил наиболее существенные результаты в 2025 году на российском арктическом шельфе. "Увеличили разведанные запасы на Ледовом месторождении в Баренцевом море и на Ленинградском месторождении в Карском море", - уточнил глава "Газпрома".