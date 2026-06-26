В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 304

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 304, увеличившись за сутки на 13. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Число зарегистрированных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 304, увеличившись за сутки на 13. Соответствующие данные приводит в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Уточняется, что число заболевших Эболой составляет 1 155, это на 37 больше, чем накануне. Показатель летальности составляет 26,3%. В медучреждениях остаются 326 пациентов. Показатель отслеживаемости контактов - 79,2%. Полностью выздоровели и были выписаны 138 человек.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Подтверждены случаи заражения и смерти от Эболы и в соседней Уганде.