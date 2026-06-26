Санду отказалась пойти на уступки Гагаузии в проведении выборов

Власти Молдавии не будут идти на уступки Гагаузии в вопросе организации выборов в Народное собрание (парламент) автономии. Об этом заявила президент Майя Санду в эфире молдавского телеканала ПРО ТВ.

Власти Молдавии не будут идти на уступки Гагаузии в вопросе организации выборов в Народное собрание (парламент) автономии. Об этом заявила президент Майя Санду в эфире молдавского телеканала ПРО ТВ.

"Если в Гагаузии будут так действовать, выборы продолжат откладываться. Но не думаю, что это в чьих-то интересах. Так что по всей логике выборы должны состояться в 2026 году, и надеюсь, что люди опомнятся и утвердят документ и назначат дату выборов", - отметила она. Народное собрание Гагаузии должно принять предложения Кишинева по правилам проведения выборов, указала Санду.

"Нельзя взять и провести выборы так, как тебе пришло в голову. Есть законы и международные нормы в сфере демократии и выборов. Я тоже выступала посредником и участвовала в ряде дискуссий, и мы согласовали решение. Теперь это решение должно быть утверждено Народным собранием, чтобы можно было объявить выборы", - добавила она.

Работа Народного собрания Гагаузии была заблокирована после конфликта между Кишиневом и Комратом из-за вступивших в силу в начале 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. Согласно изменениям, ЦИК Гагаузии преобразован в окружной избирательный совет по примеру других регионов страны, а его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить через фильтр спецслужб, антикоррупционных и прочих контролирующих органов. Молдавское руководство поставило гагаузов перед фактом. Возникла правовая коллизия, когда Кишинев требует от гагаузов проводить выборы по новым правилам, а в Комрате отвечают, что не будет нарушать закон об особом статусе автономии, принятый в 1994 году.

С целью преодоления кризиса в Гагаузии предложили внести поправки в закон, чтобы разграничить полномочия между центральной и региональной избирательными комиссиями. Они позволяют назначать дату выборов, способы финансирования и решать другие организационные вопросы в регионе. Однако правительство Молдавии не поддержало эти поправки.

Находящаяся в заключении глава Гагаузии Евгения Гуцул полагает, что Санду и ее правящая Партия действия и солидарности пытаются установить политический контроль над автономией, лишив ее реальных полномочий и самостоятельности.