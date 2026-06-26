Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 21 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян
26 июня 2026 / 13:15
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 21 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.
"О доверии Владимиру Путину заявили 69% россиян. Также большинство населения (71%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 44% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% сограждан.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 9%, "Новых людей" - 7%, "Справедливой России" - 3%.
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