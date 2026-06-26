В Минтруде назвали сферы с наибольшей потребностью в кадрах

В России наибольшей кадровой потребностью обладают обрабатывающие производства, сферы здравоохранения, социального обслуживания и образования. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках сессии "Кадровое обеспечение технологического лидерства" в Новосибирске.

В России наибольшей кадровой потребностью обладают обрабатывающие производства, сферы здравоохранения, социального обслуживания и образования. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках сессии "Кадровое обеспечение технологического лидерства" в Новосибирске.

"Что касается того, какие отрасли являются наибольшими потребителями, это, безусловно, обрабатывающая отрасль, сфера здравоохранения, сфера социального обслуживания, образования. По большому счету тот дефицит, который сегодня наблюдается, он был сформирован в предыдущие периоды, и создал существенный перекос в программах контрольных цифр приема на образовательных мероприятиях, то есть мы серьезно просели в предыдущие периоды", - указал он.

Котяков отметил, что экономике России до 2032 года потребуется почти 12 млн новых сотрудников, уточнив, что это 1,7 млн в год. Среди быстрорастущих отраслей российской экономики он выделил сферу IT и туризма. Сфера гостеприимства активно развивается, в том числе за счет внутреннего туризма в стране, добавил министр.