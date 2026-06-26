Российские ВКС авиабомбами нанесли удар по объектам ВСУ в трех районах

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли удар по пункту временной дислокации морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и пунктам управления беспилотной авиацией противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли удар по пункту временной дислокации морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и пунктам управления беспилотной авиацией противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вблизи населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. Кроме того, четырьмя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населенного пункта Грузское ДНР. Еще двумя авиабомбами того же типа был нанесен удар по пункту управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в н. п. Великая Писаревка Сумской области", - указали в МО РФ.