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Жара в Европе бьет рекорды за все время наблюдений в регионе
Жара в Европе бьет рекорды за все время наблюдений в регионе Жара в Европе бьет рекорды за все время наблюдений в регионе

Сильная жара, с которой столкнулись многие европейские страны, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом информировал международная климатическая организация World Weather Attribution (WWA).

Сильная жара, с которой столкнулись многие европейские страны, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом информировал международная климатическая организация World Weather Attribution (WWA).

"Европа столкнулась с аномально жаркой погодой, бьющей все июньские и годовые рекорды. Жара стала сильнейшей за всю историю наблюдений", - сказано в ее отчете.

Уточняется, что во Франции, Германии, Италии, Испании и южных областях Великобритании температура на 5-12 градусов превысила среднегодовые летние значения, хотя июнь в Западной Европе не считается самым жарким месяцем года.

Специалисты обращают внимание, что подобная экстремальная жара в июне была бы невозможна еще 50 лет назад, однако из-за изменения климата вероятность возникновения таких погодных условий с 2003 года возросла "в десятки и сотни раз".

Так, во Франции, Испании, Италии, Великобритании и ряде других стран температура поднимается выше 40 градусов, власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий и призывают население воздержаться от пребывания на улице. Отмечаются перебои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и увеличение числа несчастных случаев.

Кроме того, опасность прихода аномальной жары в ближайшие дни объявлена на западе Белоруссии.

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отходить от
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договоренностей
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