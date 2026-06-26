Курс доллара на российском межбанковском рынке в пятницу поднялся выше 76 рублей впервые с 23 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 23 апреля поднялся выше 76 рублей
26 июня 2026 / 14:15
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке в пятницу поднялся выше 76 рублей впервые с 23 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:56 мск, курс американской валюты рос на 0,4% и торговался на уровне 76,14 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанке демонстрировал рост на 0,55% и находился на отметке в 86,67 рубля.
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