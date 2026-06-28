Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, приговорили к семи годам лишения свободы по очередному делу о коррупции. Об этом информировало агентство Yonhap.
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Политика
Yonhap: жена экс-президента Республики Корея получила семь лет тюрьмы
26 июня 2026 / 14:29
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais, архив/ТАСС
Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, приговорили к семи годам лишения свободы по очередному делу о коррупции. Об этом информировало агентство Yonhap.
Как отмечается, суд первой инстанции заключил, что Ким Гон Хи принимала дорогие подарки в виде ювелирных изделий от предпринимателей взамен на покровительство в кадровых и деловых вопросах.
В апреле суд второй инстанции ужесточил наказание для бывшей первой леди по другому делу о коррупции и мошенничестве, приговорив ее к четырем годам тюрьмы.
Судебная система в Республике Корея включает три уровня, последний - Верховный суд.
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