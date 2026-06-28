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Yonhap: жена экс-президента Республики Корея получила семь лет тюрьмы
Yonhap: жена экс-президента Республики Корея получила семь лет тюрьмы Yonhap: жена экс-президента Республики Корея получила семь лет тюрьмы

Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, приговорили к семи годам лишения свободы по очередному делу о коррупции. Об этом информировало агентство Yonhap.

Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, приговорили к семи годам лишения свободы по очередному делу о коррупции. Об этом информировало агентство Yonhap.

Как отмечается, суд первой инстанции заключил, что Ким Гон Хи принимала дорогие подарки в виде ювелирных изделий от предпринимателей взамен на покровительство в кадровых и деловых вопросах.

В апреле суд второй инстанции ужесточил наказание для бывшей первой леди по другому делу о коррупции и мошенничестве, приговорив ее к четырем годам тюрьмы.

Судебная система в Республике Корея включает три уровня, последний - Верховный суд.

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