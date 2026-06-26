На ЧМ по футболу был установлен рекорд посещаемости

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по посещаемости. Соответствующие данные приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по посещаемости. Соответствующие данные приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На момент игры группового этапа между сборными Германии и Эквадора (1:2) матчи мирового первенства посетили 3 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей.

Нынешний турнир принимают США, Канада и Мексика. Чемпионат мира, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Действующий чемпион мирового первенства - сборная Аргентины.