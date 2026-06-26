Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 июня 2026 / 19:32
КОТИРОВКИ
USD
26/06
75.6347
EUR
26/06
85.7697
Новости часа
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению
Москва
26 июня 2026 / 19:32
Котировки
USD
26/06
currency
75.6347
0.0000
EUR
26/06
currency
85.7697
0.0000
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Многополярный мир
Спорт
На ЧМ по футболу был установлен рекорд посещаемости
На ЧМ по футболу был установлен рекорд посещаемости На ЧМ по футболу был установлен рекорд посещаемости

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по посещаемости. Соответствующие данные приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по посещаемости. Соответствующие данные приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На момент игры группового этапа между сборными Германии и Эквадора (1:2) матчи мирового первенства посетили 3 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей.

Нынешний турнир принимают США, Канада и Мексика. Чемпионат мира, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Действующий чемпион мирового первенства - сборная Аргентины. 

  • new_top
Также по теме:
25.06.2026 19:17
Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года
25.06.2026 15:14
Трамп намерен лично вручить кубок победителям ЧМ по футболу
24.06.2026 12:45
Трамп заявил о недопустимости участия трансгендеров в женском спорте
23.06.2026 21:15
Роналду стал первым футболистом, забившим на шести ЧМ
22.06.2026 16:45
В Астане состоится чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в 2027 году
19.06.2026 12:33
Сборная Мексики первой вышла в 1/16 финала ЧМ по футболу
18.06.2026 11:42
Кейн установил рекорд на ЧМ по реализованным пенальти
17.06.2026 12:45
Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ
16.06.2026 17:45
Лукашенко: в белорусском футболе "пока не на что смотреть"
16.06.2026 14:33
Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
17:30
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен
17:15
Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению
16:59
Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации
16:45
Путин подписал указ о назначении Гладкова послом РФ в Абхазии
16:30
Российские ВС за неделю взяли под контроль Иволжанское Сумской области
16:14
Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте
15:59
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589
15:45
Россия и Украина провели обмен пленными
15:30
МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР
15:15
Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО