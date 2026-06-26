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Политика
Глава МИД Израиля вынесет на утверждение правительства признание геноцида армян
Глава МИД Израиля вынесет на утверждение правительства признание геноцида армян Глава МИД Израиля вынесет на утверждение правительства признание геноцида армян

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует вынести на утверждение правительства проект резолюции о признании геноцида армян.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует вынести на утверждение правительства проект резолюции о признании геноцида армян.

"На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции об официальном признании кабинетом министров геноцида армян. После этого резолюция будет вынесена на голосование в парламенте", - указал он в соцсети X.

"Признание геноцида, совершенного против армянского народа в последние годы Османской империи, является как моральным, так и историческим долгом", - отметил министр.

Геноцидом армян считают массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Его организаторами считаются находившиеся с 1913 года у власти лидеры националистической партии "Единение и прогресс".

Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, но выступает против употребления термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона (1,5 млн).

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отходить от
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договоренностей
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