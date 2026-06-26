Глава МИД Израиля вынесет на утверждение правительства признание геноцида армян

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует вынести на утверждение правительства проект резолюции о признании геноцида армян.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что планирует вынести на утверждение правительства проект резолюции о признании геноцида армян.

"На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции об официальном признании кабинетом министров геноцида армян. После этого резолюция будет вынесена на голосование в парламенте", - указал он в соцсети X.

"Признание геноцида, совершенного против армянского народа в последние годы Османской империи, является как моральным, так и историческим долгом", - отметил министр.

Геноцидом армян считают массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Его организаторами считаются находившиеся с 1913 года у власти лидеры националистической партии "Единение и прогресс".

Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, но выступает против употребления термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона (1,5 млн).