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Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов
Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов

Бывший министр обороны РФ и почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом заявили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Бывший министр обороны РФ и почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом заявили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Подчеркивается, что Иванов "стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ", а также внес существенный вклад в становление турнира. Благодаря его инициативе и вниманию к баскетболу лига стала одним из ключевых проектов спорта в России, объединившим ведущие клубы, а также давшим "импульс развитию игры", сказано в сообщении.

Иванов окончил Краснознаменный институт КГБ СССР, работал сотрудником управления КГБ ССР по Ленинградской области, в системе которого в то время служил Владимир Путин. С 1981 по 1991 год служил в системе Первого главного управления, затем до 1998 года продолжал работу в Службе внешней разведки РФ. С августа 1998 по ноябрь 1999 был заместителем директора ФСБ.

В ноябре 1995 года был назначен секретарем Совета безопасности РФ, а в марте 2001 года возглавил Минобороны страны, на этой должности он проработал до марта 2007 года. С февраля 2007 года по мая 2008 занимал должность первого зампредседателя правительства РФ, с мая 2008 года по декабрь 2011 был зампредседателя правительства РФ.

С декабря 2011 по август 2016 года руководил Администрацией президента РФ, позднее был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Входил в наблюдательный совет Ростеха и Российского фонда прямых инвестиций, был председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества.

В 2008 году Иванов стал одним из инициаторов создания Единой лиги ВТБ, возглавлял организацию до 2014 года, а затем занял пост почетного президента. В 2024 году Иванов был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ как один из основателей турнира.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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