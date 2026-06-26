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МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР
МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет каких-либо данных о том, что Россия или Китай передают КНДР свои ядерные технологии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Национальном пресс-клубе Японии. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет каких-либо данных о том, что Россия или Китай передают КНДР свои ядерные технологии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Национальном пресс-клубе Японии. 

"Мы не располагаем данными о том, что Россия способствует распространению ядерных технологий в КНДР", - сказал Гросси. По его словам, МАГАТЭ, в курсе того, что Москва и Пхеньян заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в частности - в сфере мирного использования ядерной энергии. "Однако каких-либо признаков, которые вызвали бы обеспокоенность в части распространения ядерных технологий, у нас нет. То же самое касается Китая", - указал глава международного агентства.

Вместе с тем он обратил внимание, что не имея возможности проводить инспекции в КНДР, МАГАТЭ вынуждена "несколько осторожнее судить о том, что происходит внутри" страны. "Что касается стран, добросовестно выполняющих свои обязательства по ДНЯО - ни Россия, ни Китай не нарушают их применительно к распространению ядерного оружия", - заключил Гросси.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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