МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет каких-либо данных о том, что Россия или Китай передают КНДР свои ядерные технологии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Национальном пресс-клубе Японии.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет каких-либо данных о том, что Россия или Китай передают КНДР свои ядерные технологии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Национальном пресс-клубе Японии.

"Мы не располагаем данными о том, что Россия способствует распространению ядерных технологий в КНДР", - сказал Гросси. По его словам, МАГАТЭ, в курсе того, что Москва и Пхеньян заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в частности - в сфере мирного использования ядерной энергии. "Однако каких-либо признаков, которые вызвали бы обеспокоенность в части распространения ядерных технологий, у нас нет. То же самое касается Китая", - указал глава международного агентства.

Вместе с тем он обратил внимание, что не имея возможности проводить инспекции в КНДР, МАГАТЭ вынуждена "несколько осторожнее судить о том, что происходит внутри" страны. "Что касается стран, добросовестно выполняющих свои обязательства по ДНЯО - ни Россия, ни Китай не нарушают их применительно к распространению ядерного оружия", - заключил Гросси.