Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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© Минобороны России/ТАСС
Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В пятницу, 26 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - указали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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