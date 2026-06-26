Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В пятницу, 26 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.