Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 июня 2026 / 19:33
КОТИРОВКИ
USD
26/06
75.6347
EUR
26/06
85.7697
Новости часа
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению
Москва
26 июня 2026 / 19:33
Котировки
USD
26/06
currency
75.6347
0.0000
EUR
26/06
currency
85.7697
0.0000
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Киеву передано 160 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В пятницу, 26 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 16:30
Российские ВС за неделю взяли под контроль Иволжанское Сумской области
26.06.2026 13:43
Российские ВКС авиабомбами нанесли удар по объектам ВСУ в трех районах
26.06.2026 10:18
Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
25.06.2026 21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
25.06.2026 21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
25.06.2026 18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,6 тыс. военных
25.06.2026 17:59
Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС
25.06.2026 15:59
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 762 дрона ВСУ
25.06.2026 13:15
Российские ВС ударили по местам хранения и запуска беспилотников ВСУ
24.06.2026 21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
17:30
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен
17:15
Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению
16:59
Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации
16:45
Путин подписал указ о назначении Гладкова послом РФ в Абхазии
16:30
Российские ВС за неделю взяли под контроль Иволжанское Сумской области
16:14
Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте
15:59
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589
15:45
Россия и Украина провели обмен пленными
15:30
МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР
15:15
Скончался бывший министр обороны Сергей Иванов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО