Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 589. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.
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Общество
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589
26 июня 2026 / 15:59
© Михаил Макеев/ ТАСС
Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 589. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.
"К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших. При этом нам удалось спасти десятки людей", - сказала она.
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