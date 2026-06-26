Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 589. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión .

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 589. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших. При этом нам удалось спасти десятки людей", - сказала она.