Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Политика
Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте
26 июня 2026 / 16:14
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, безусловно, наверное, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, поскольку США все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Киеву помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, разумеется, нет", - отметил Песков.
Также по теме:
25.06.2026 19:33Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже
25.06.2026 13:29Диас-Канель отметил, что США ведут беспощадную войну против Кубы
25.06.2026 12:16Трамп заявил, что удар по школе в Минабе нанесли не США
25.06.2026 11:18Вэнс: США изучают возможность передачи F-35 Турции
24.06.2026 15:59Трамп считает, что Иран у него "на крючке"
Актуально