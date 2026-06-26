Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте

Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС .

Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, безусловно, наверное, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, поскольку США все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Киеву помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, разумеется, нет", - отметил Песков.