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Политика
Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте
Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте Песков отметил, что США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте

Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Соединенные Штаты с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, безусловно, наверное, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, поскольку США все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Киеву помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, разумеется, нет", - отметил Песков.

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Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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