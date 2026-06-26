Российские ВС за неделю взяли под контроль Иволжанское Сумской области

Северная группировка войск за прошедшую неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Северная группировка войск за прошедшую неделю установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Как отмечается, освобождение Иволжанского, которое расположено на берегу реки Олешня в 25 км от Сум, способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций российских ВС на сумском направлении.

Подразделения Северной группировки ежедневно продвигаются вперед, вытесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность гражданского населения, добавили в МО РФ.