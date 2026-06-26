Путин подписал указ о назначении Гладкова послом РФ в Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии. Соответствующий документ опубликован.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - следует из текста указа.

Так, Гладков сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина.

Глава государства 13 мая принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области и назначил врио главы региона Александра Шуваева. Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года.

Во вторник комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Гладкова в качестве нового посла РФ в Абхазии.