Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии. Соответствующий документ опубликован.
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Политика
Путин подписал указ о назначении Гладкова послом РФ в Абхазии
26 июня 2026 / 16:45
© Антон Вергун/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии. Соответствующий документ опубликован.
"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - следует из текста указа.
Так, Гладков сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина.
Глава государства 13 мая принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области и назначил врио главы региона Александра Шуваева. Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года.
Во вторник комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Гладкова в качестве нового посла РФ в Абхазии.
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