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Политика
Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации
Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации

Силовики закрыли въезд около 60 тыс. иностранных граждан благодаря биометрической системе идентификации. На это обратил внимание глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Силовики закрыли въезд около 60 тыс. иностранных граждан благодаря биометрической системе идентификации. На это обратил внимание глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

"Биометрические системы идентификации обладают превентивным потенциалом. Они достаточно активно внедряются в рамках эксперимента по сбору персональных данных в пунктах пропуска через госграницу. На сегодняшний день с их помощью выявлено около 60 тыс. лиц, которым закрыт въезд в Россию", - указал он.

По данным министра, в результате принятых мер почти на 40% сократилось число преступлений, совершенных иностранцами. "Вместе с тем, много еще предстоит реализовать в рамках миграционной повестки", - добавил он.

Приоритетное значение имеет введение в реестр контролируемых лиц, сказал Колокольцев, отметив, что включение в него сопряжено с наложением серьезных правовых ограничений. "Для выявления легальных мигрантов органы внутренних дел наделены дополнительными полномочиями по установлению их местонахождения, в том числе с использованием данных геолокации, платежных систем, средств фото- и видеофиксации", - уточнил он.

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Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
17:30
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