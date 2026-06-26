Порядка 60 тыс. мигрантов закрыли въезд в Россию благодаря биометрической идентификации

Силовики закрыли въезд около 60 тыс. иностранных граждан благодаря биометрической системе идентификации. На это обратил внимание глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Силовики закрыли въезд около 60 тыс. иностранных граждан благодаря биометрической системе идентификации. На это обратил внимание глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

"Биометрические системы идентификации обладают превентивным потенциалом. Они достаточно активно внедряются в рамках эксперимента по сбору персональных данных в пунктах пропуска через госграницу. На сегодняшний день с их помощью выявлено около 60 тыс. лиц, которым закрыт въезд в Россию", - указал он.

По данным министра, в результате принятых мер почти на 40% сократилось число преступлений, совершенных иностранцами. "Вместе с тем, много еще предстоит реализовать в рамках миграционной повестки", - добавил он.

Приоритетное значение имеет введение в реестр контролируемых лиц, сказал Колокольцев, отметив, что включение в него сопряжено с наложением серьезных правовых ограничений. "Для выявления легальных мигрантов органы внутренних дел наделены дополнительными полномочиями по установлению их местонахождения, в том числе с использованием данных геолокации, платежных систем, средств фото- и видеофиксации", - уточнил он.