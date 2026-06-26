Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале июля посетит Азербайджан и Армению, с руководством республик она намерена обсудить превращение этих стран в транспортный коридор из Центральной Азии в Европу. Об этом информировала представитель Еврокомиссии Паула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале июля посетит Азербайджан и Армению, с руководством республик она намерена обсудить превращение этих стран в транспортный коридор из Центральной Азии в Европу. Об этом информировала представитель Еврокомиссии Паула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

"На следующей неделе 1 июля Урсула фон дер Ляйен отправится на Южный Кавказ для выражения европейской поддержки. В среду она отправится в Азербайджан, где встретится с президентом этой страны, а в четверг - в Армению, где встретится с премьер-министром", - указала Пинью.

По ее словам, глава ЕК будет обсуждать процесс мирного урегулирования между этими странами и инвестиции Евросоюза в их транспортную инфраструктуру, чтобы превратить Армению и Азербайджан в "коридор из Центральной Азии в Европу".