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Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен
Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, установленному Группой семи и Евросоюзом, следует из указа российского лидера.

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, установленному Группой семи и Евросоюзом, следует из указа российского лидера.

Такой запрет действовал до 30 июня 2026 года, нынешний указ продлевает его до конца следующего года. Документ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Введенный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Указ о контрмерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года, действие данной меры неоднократно продлевалось.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая таким образом транспортировку и сопутствующие услуги дня нефти дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. В 2026 году потолок цен был снижен с $47,6 до $44,1 за баррель. 

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отходить от
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договоренностей
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