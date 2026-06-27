Песков считает возмутительным запрет флага РФ на Кубке вызова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение организаторов Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке запретить российским гимнасткам выступать под национальным флагом возмутительное и волюнтаристское.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение организаторов Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке запретить российским гимнасткам выступать под национальным флагом возмутительное и волюнтаристское.

"Случай возмутительный", - отметил он в беседе с ТАСС, комментируя сложившуюся ситуацию. "Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России", - указал представитель Кремля. "Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей этого города", - подчеркнул он.

Песков также заявил, что гордится решением сборной РФ по художественной гимнастике отказаться от участия в Кубке вызова.

"Считаем это неприемлемым, гордимся принятым решением руководства нашей команды", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое решение российских спортсменок.

Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. Организаторы соревнований устно уведомили Федерацию гимнастики России (ФГР) о том, что на спортивной арене будет запрещена государственная символика России.

В ФГР полагают, что это прямое нарушение решения исполкома World Gymnastics, в соответствии с которым российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. В ФГР также подчеркнули, что решение румынских властей нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии.