После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов

Будапешт занимает крайне скептическую позицию по поводу вступления Украины в ЕС. Первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, измененный по требованию Венгрии, включал слова о скорейшем начале переговоров с Украиной по всем, а не только по первой группе вопросов, касающихся ее вступления в ЕС. Об этом сообщило венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался текст этого документа.

Будапешт занимает крайне скептическую позицию по поводу вступления Украины в ЕС. Первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, измененный по требованию Венгрии, включал слова о скорейшем начале переговоров с Украиной по всем, а не только по первой группе вопросов, касающихся ее вступления в ЕС. Об этом сообщило венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался текст этого документа.

Оно отметило, что проект заявления содержал фразу о том, что после открытия переговоров с Украиной по первому кластеру вопросов переговоры по остальным кластерам начнутся "по существу и в кратчайшие сроки". Эта пара важных слов была исключена из окончательного варианта по настоянию Венгрии, указало издание.

После первого дня саммита в Брюсселе, новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что добился корректировки итогового заявления лидеров ЕС, уточнив, что сделать это было непросто.

Беседуя с журналистами перед началом саммита, он выразил несогласие с поспешным приемом Украины в ЕС и отметил, что ряд других стран разделяет позицию Венгрии. Мадьяр считает, что к Украине должны применяться общие критерии, которые действуют в отношении всех кандидатов на вступление. В целом, по его словам, в Евросоюзе нет единства мнений по поводу темпов переговоров с Украиной.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром не будет выполнять вступивший в силу 12 июня европейский Пакт о миграции и предоставлении убежища в его нынешнем виде, поскольку не согласно с некоторыми пунктами этого документа. Как сообщил венгерский министр внутренних дел Габор Пошфаи, его не устраивают, в частности, положения о квотах на прием мигрантов и компенсационных механизмах при отказе следовать этим нормам.

"Венгрия по-прежнему отвергает миграционный пакт Евросоюза в его нынешней форме, поэтому она не подготовила план его реализации для государств-членов и не намерена представлять такой план в будущем", - заявил глава МВД на заседании комитета по европейским делам национального парламента. Он также отметил, что венгерские власти не собираются создавать на своей территории условия для массового приема мигрантов, в том числе строить лагеря беженцев.

Венгрия также отказалась оплачивать поставки вооружений Украине.

Кроме того, Будапешт добился, что бы венгерское национальное меньшинство в Закарпатье вновь получит право свободно пользоваться родным языком, которое было отобрано у него украинскими властями после 2015 года.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев считает, что «причина, почему новый премьер-министр Венгрии Мадьяр продолжает политику своего предшественника Орбана, состоит в том, что Венгрия - национальное государство и ущемление, прав этнических венгров и противостояние ущемлению прав этнических венгров является основой внешней политики страны вне зависимости от того, как зовут ее премьер-министра, только поэтому».

Эксперт считает, что «ЕС удастся переломить Венгрию только в том случае, если Украина создаст в Закарпатье венгерскую территориальную автономию. Ни в каких других случаях это невозможно. Но ЕС будет пытаться это сделать, потому, что для ЕС важно, чтобы в Будапеште сидел Мадьяр, а не вернулся кто-либо из команды Орбана».