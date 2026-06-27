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После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов

Будапешт занимает крайне скептическую позицию по поводу вступления Украины в ЕС. Первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, измененный по требованию Венгрии, включал слова о скорейшем начале переговоров с Украиной по всем, а не только по первой группе вопросов, касающихся ее вступления в ЕС. Об этом сообщило венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался текст этого документа.

Будапешт занимает крайне скептическую позицию по поводу вступления Украины в ЕС. Первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, измененный по требованию Венгрии, включал слова о скорейшем начале переговоров с Украиной по всем, а не только по первой группе вопросов, касающихся ее вступления в ЕС. Об этом сообщило венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался текст этого документа.

Оно отметило, что проект заявления содержал фразу о том, что после открытия переговоров с Украиной по первому кластеру вопросов переговоры по остальным кластерам начнутся "по существу и в кратчайшие сроки". Эта пара важных слов была исключена из окончательного варианта по настоянию Венгрии, указало издание.

После первого дня саммита в Брюсселе, новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что добился корректировки итогового заявления лидеров ЕС, уточнив, что сделать это было непросто.

Беседуя с журналистами перед началом саммита, он выразил несогласие с поспешным приемом Украины в ЕС и отметил, что ряд других стран разделяет позицию Венгрии. Мадьяр считает, что к Украине должны применяться общие критерии, которые действуют в отношении всех кандидатов на вступление. В целом, по его словам, в Евросоюзе нет единства мнений по поводу темпов переговоров с Украиной.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром не будет выполнять вступивший в силу 12 июня европейский Пакт о миграции и предоставлении убежища в его нынешнем виде, поскольку не согласно с некоторыми пунктами этого документа. Как сообщил венгерский министр внутренних дел Габор Пошфаи, его не устраивают, в частности, положения о квотах на прием мигрантов и компенсационных механизмах при отказе следовать этим нормам.

"Венгрия по-прежнему отвергает миграционный пакт Евросоюза в его нынешней форме, поэтому она не подготовила план его реализации для государств-членов и не намерена представлять такой план в будущем", - заявил глава МВД на заседании комитета по европейским делам национального парламента. Он также отметил, что венгерские власти не собираются создавать на своей территории условия для массового приема мигрантов, в том числе строить лагеря беженцев.

Венгрия также отказалась оплачивать поставки вооружений Украине.

Кроме того, Будапешт добился, что бы венгерское национальное меньшинство в Закарпатье вновь получит право свободно пользоваться родным языком, которое было отобрано у него украинскими властями после 2015 года.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев считает, что  «причина, почему новый премьер-министр Венгрии Мадьяр продолжает политику своего предшественника Орбана, состоит  в том, что Венгрия - национальное государство и ущемление, прав этнических венгров и противостояние ущемлению прав этнических венгров является основой внешней политики страны вне зависимости от того, как зовут ее премьер-министра, только поэтому».

Эксперт считает, что «ЕС удастся переломить Венгрию только в том случае, если Украина создаст в Закарпатье венгерскую территориальную автономию. Ни в каких других случаях это невозможно. Но ЕС будет пытаться это сделать, потому, что для ЕС важно, чтобы в Будапеште сидел Мадьяр, а не вернулся кто-либо из команды Орбана».      

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