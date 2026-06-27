Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
26 июня 2026 / 20:49
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
26 июня 2026 / 20:04
Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
26 июня 2026 / 17:59
© Минобороны России/ ТАСС
Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"С 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами РФ нанесены пять групповых ударов. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.
Также по теме:
26.06.2026 15:45Россия и Украина провели обмен пленными
26.06.2026 10:18Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
25.06.2026 21:59ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
25.06.2026 21:17Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
25.06.2026 17:59Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС
25.06.2026 15:59Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 762 дрона ВСУ
Актуально