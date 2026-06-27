Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июня 2026 / 00:29
КОТИРОВКИ
USD
27/06
77.0611
EUR
27/06
87.4027
Новости часа
Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
Москва
27 июня 2026 / 00:29
Котировки
USD
27/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
27/06
currency
87.4027
0.0000
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
26 июня 2026 / 20:49
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
26 июня 2026 / 20:04
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
26 июня 2026 / 19:42
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
Российские ВС за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине Российские ВС за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"С 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами РФ нанесены пять групповых ударов. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 19:45
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона
26.06.2026 16:30
Российские ВС за неделю взяли под контроль Иволжанское Сумской области
26.06.2026 15:45
Россия и Украина провели обмен пленными
26.06.2026 13:43
Российские ВКС авиабомбами нанесли удар по объектам ВСУ в трех районах
26.06.2026 10:18
Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
25.06.2026 21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
25.06.2026 21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
25.06.2026 18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,6 тыс. военных
25.06.2026 17:59
Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС
25.06.2026 15:59
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 762 дрона ВСУ
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
После смены правительства Будапешт сохранил курс на соблюдение национальных приоритетов
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:53
Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника
21:32
EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
21:15
IWF допустила российских штангистов с флагом и гимном во всех возрастных группах
20:57
"Макс" приступил к финальному тестированию сторис
20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77%
20:30
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $72
20:16
Президент подписал закон об особых мерах для противодействия атакам БПЛА
19:57
Штатная численность МЧС России увеличена до 307 тыс. человек
19:45
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона
19:15
МО РФ считает чудовищно жестокими действия Третьего рейха против СССР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО