Российские ВС за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие в период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов, поражены объекты ОПК, ТЭК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"С 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами РФ нанесены пять групповых ударов. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.