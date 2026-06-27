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Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого". 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого". 

Ожидается, что главы государств "обсудят ключевые вопросы в повестке дня" сотрудничества Москвы и Минска, а также положение дел в регионе и мире.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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