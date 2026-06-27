Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого".

Ожидается, что главы государств "обсудят ключевые вопросы в повестке дня" сотрудничества Москвы и Минска, а также положение дел в регионе и мире.