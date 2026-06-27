Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого".
Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение
26 июня 2026 / 20:49
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
26 июня 2026 / 20:04
Политика
Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию
26 июня 2026 / 18:16
© Пул Первого/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Пул первого".
Ожидается, что главы государств "обсудят ключевые вопросы в повестке дня" сотрудничества Москвы и Минска, а также положение дел в регионе и мире.
Также по теме:
25.06.2026 19:59Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
25.06.2026 16:59Лукашенко считает, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе
23.06.2026 15:59Лукашенко заявил о подготовке встречи с Путиным
22.06.2026 15:14Песков: угрозы Зеленского в адрес Минска являются вмешательством во внутренние дела
19.06.2026 20:28Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
19.06.2026 15:59В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс.
Актуально