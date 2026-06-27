Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение, предусматривающее запрет на использование подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Об этом информировал новостной портал LSM.
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Общество
В Латвии запретили русский язык в учреждениях Минкультуры
26 июня 2026 / 18:33
© Сергей Савостьянов/ ТАCC
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение, предусматривающее запрет на использование подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Об этом информировал новостной портал LSM.
Таким образом, все эти инстанции и учреждения обязаны соблюдать требования по государственному языку, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций. Это в том числе касается международных мероприятий любого рода, рекламы и сайтов. Выполнить требование учреждения должны до 30 июля.
Вместе с тем введенные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.
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