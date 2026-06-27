В Латвии запретили русский язык в учреждениях Минкультуры

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение, предусматривающее запрет на использование подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Об этом информировал новостной портал LSM.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис издал распоряжение, предусматривающее запрет на использование подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Об этом информировал новостной портал LSM.

Таким образом, все эти инстанции и учреждения обязаны соблюдать требования по государственному языку, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций. Это в том числе касается международных мероприятий любого рода, рекламы и сайтов. Выполнить требование учреждения должны до 30 июля.

Вместе с тем введенные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.