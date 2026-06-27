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Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил удовлетворение тем, что на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске компании двух стран не подписали ни одного соглашения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил удовлетворение тем, что на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске компании двух стран не подписали ни одного соглашения.

"Возможно, оно и к лучшему, потому что польская фирма, которая построила во Львове мусоросжигающее предприятие, долго не может дождаться, чтобы ей заплатили", - написал он в Х.

В конце марта власти Львова разорвали контракт на строительство завода по переработке отходов с польской фирмой Control Process, обвинив ее в задержках реализации проекта. Как заявляет польская сторона, контракт был разорван на завершающей стадии строительства объекта (95% реализации). Подчеркивается, что свое решение власти Львова приняли вопреки вердикту арбитражного суда, вставшего на сторону поляков. Кроме того, власти Львова не выплатили польской компании €6 млн при общей сумме контракта €34 млн.

По словам находящейся в Гданьске премьер-министра Украины Юлии Свириденко, на международной конференции по восстановлению Украины было подписано 160 соглашений на сумму более €10 млрд. Украинские фирмы подписали соглашения с компаниями из Литвы, Германии, Чехии, Швеции и Франции. С польскими предпринимателями украинцы не подписали ни одного соглашения.

В среду экс-премьер Польши Лешек Миллер (занимал пост с 2001 по 2004 гг.) посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику. "Любая инвестиция в полностью коррумпированной Украине является огромным риском для каждой фирмы", - предупредил политик.

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отходить от
стамбульских
договоренностей
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