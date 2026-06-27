Заявления США о намерении сыграть конструктивную роль по Украине звучат как заявка на посредничество. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.
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Политика
Лавров: заинтересованность США звучит как заявка на посредничество по Украине
26 июня 2026 / 18:44
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заявления США о намерении сыграть конструктивную роль по Украине звучат как заявка на посредничество. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.
"Когда сегодня звучит заинтересованность в том, чтобы США сыграли конструктивную роль, объединили стороны - это уже звучит как заявка на посредничество", - отметил российский министр при общении с журналистами.
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