Мишустин анонсировал строительство порядка 40 энергоблоков мощностью 30 ГВт

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о планах в ближайшие годы построить около 40 энергоблоков мощностью 30 ГВт.

"В ближайшие годы планируется построить почти четыре десятка энергоблоков мощностью 30 ГВт, включая новейшие реакторы четвертого поколения. Продолжим также выпуск малых атомных электростанций и будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире для использования и на глубокой воде, и на мелководье", - указал премьер-министр в своем видеообращении к участникам, организаторам и гостям IV Международного молодежного ядерного форума "Обнинск NEW".

Кроме того, он отметил, что по всей России ведется расширение инфраструктуры ядерной медицины и линейки радиофармпрепаратов - не только в онкологии, но и для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и болезней нервной системы.