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МО РФ считает чудовищно жестокими действия Третьего рейха против СССР
МО РФ считает чудовищно жестокими действия Третьего рейха против СССР МО РФ считает чудовищно жестокими действия Третьего рейха против СССР

Действия Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, выступая на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске, передает ТАСС.

Действия Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, выступая на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске, передает ТАСС.

"Оценивая сегодня фашистскую агрессию, следует обратить внимание, что замыслы и действия верхушки Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими", - отметил он.

По словам замглавы МО РФ, политика геноцида была заложена в государственную доктрину Третьего рейха, которая была нацелена на расширение границ на Восток. Согласно планам нацистского руководства, первый этап войны должен был сопровождаться уничтожением порядка 30 млн советских граждан путем организованного голода и массовых казней, подчеркнул он.

"Сегодня даже трудно представить - какую надо было иметь внутреннюю силу, несгибаемую волю людям того военного времени, чтобы выдержать нечеловеческие испытания. За нашу священную Победу советский народ заплатил огромную цену. На полях сражений погиб каждый шестой гражданин СССР. Каждый третий белорус", - указал Горемыкин.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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