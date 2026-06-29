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Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 89 авиабомб и 4 562 дрона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 89 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и 4 562 беспилотника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 89 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow, 6 снарядов HIMARS и 4 562 беспилотника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4 562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 169 649 беспилотников, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 918 танков и других боевых бронемашин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 936 единиц специальной техники.

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Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Сикорский рад отсутствию новых экономических соглашений Польши с Украиной
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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