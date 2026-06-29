Израиль будет мешать ирано-американским мирным переговорам. Мнение

Делегации Ливана и Израиля продолжат на переговорах в Вашингтоне обсуждение меморандума о намерениях в сфере безопасности, который планируется подписать в пятницу. Об этом сообщил газете Asharq al-Awsat источник в Госдепартаменте.

Делегации Ливана и Израиля продолжат на переговорах в Вашингтоне обсуждение меморандума о намерениях в сфере безопасности, который планируется подписать в пятницу. Об этом сообщил газете Asharq al-Awsat источник в Госдепартаменте.

Источник подчеркнул, что США содействуют достижению прогресса в урегулировании конфликта на юге Ливана.

Как передал ранее телеканал Al Hadath, Израиль в качестве жеста доброй воли может вывести свои войска из одного или двух районов на юге Ливана, находившихся под оккупацией. По предложению американских посредников, там планируется создать "пилотную зону", которую займут подразделения ливанской армии.

В ходе эксперимента ливанским военным предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации "Хезболлах", бойцы которой должны полностью покинуть территорию к югу от реки Литани.

Минздрав Ливана 25 июля обновил данные о числе погибших граждан в ходе военных действий на юге и востоке страны.

"Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 4 230, а раненых - до 12 179", - указывается в сводке ведомства в X.

Как отметили в Минздраве, несмотря на объявленное 19 июня перемирие между сторонами, Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня. "В результате израильских атак со вторника, 23 июня, в районе города Набатия погибли семь человек", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, команды спасателей в ходе разборки завалов в южных районах обнаружили тела 29 граждан, погибших при бомбардировках.

Доцент РАНХиГС Сергей Демиденко считает, что «не факт, что вылазки Израиля на юге Ливана против «Хезболлы» в целом сорвут мирный процесс на Ближнем Востоке. Но они, безусловно, серьезным образом его осложнят. А срыва не произойдет потому, что обе стороны - и США, и Иран - настроены на то, чтобы достигнуть какого-либо соглашения. У США здесь больше маневра, у иранцев - меньше в силу экономических обстоятельств, и предел их прочности экономики виден. У США главные издержки - информационные. Поэтому обе стороны настроены договорится. Но проблема в том, что обе стороны должны что-то продать своему населению в качестве победы. И здесь Израиль постоянно мешает. Для Ирана нужно всеобъемлющее соглашение, с нюансами включая прекращение боевых действий в Ливане, а для США нужно сделать так, чтобы Иран подписал такое соглашение, которое в глазах простых американцев и истеблишмента накануне выборов выглядело бы как победа. И здесь Израиль постоянно мешает, а мешает он по внутриполитическим обстоятельствам».

По словам эксперта, «предстоящие выборы в Израиле очень влияют на политику в отношении иранского кризиса. Единственный вопрос, по которому коалиция в Израиле едина, это жесткие действия в отношении Ирана и Газу. По всем остальным вопросам у них единства нет. Поэтому коалиция пытается всеми силами торпедировать соглашение между США и Ираном, чтобы вернуть ситуацию в ту точку, где бы жесткость в плане безопасности Израиля была беспредельной. А для Нетаньяху, который, уже прошелся по всему политическому спектру в Израиле и уже со всеми блокировался, остался последний плацдарм в виде нынешней коалиции. Поэтому, если между США и Ираном все закончиться результативно, и возобладает мнение израильской оппозиции, то Нетаньяху видимо выйдет из политической жизни в стране и больше туда не вернется. Из-за этого нынешняя коалиция будет постоянно мешать переговорам в Женеве».