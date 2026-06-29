Тель-Авив не доволен Трампом

Юрий Веселов, военный обозреватель

Подписанное американо-иранское соглашение о прекращении огня явилось свидетельством кардинального расхождения интересов США и Израиля на Ближнем Востоке. Помимо ливанского вопроса, в тексте документа не упоминается ракетная программа Ирана, поддержка лояльных ему вооруженных формирований военно-политических организаций, а «ядерная проблема» рассматривается лишь на словах: в виде «твердых» обязательств персов отказаться от запасов высокообогащенного урана.

По большому счету, правительство Биньямина Нетаньяху совершенно не волнует решение проблемы возобновления судоходства в Персидском заливе и будет ли открыт (или останется закрытым) Ормузский проход. Израиль получает нефть и продукты ее переработки от Саудовской Аравии и Египта по защищенным трубопроводам. Нефтяной вопрос не волнует и Трампа: США обеспечены своей нефтью в дополнение к получаемой из Венесуэлы. Проблема Ормуза для американского президента носит личностный характер так же, как и для израильского премьера не достигнутые в войнах в Газе, Ливане и Иране стратегически важные цели.

Нетаньяху был вынужден отказаться от активных действий против палестинцев ХАМАС, которые продолжают контролировать примерно 40% территории сектора Газа. Под давлением Трампа он временно прекратил удары по Ливану, а из-за свертывания военной поддержки США не может самостоятельно безнаказанно бомбить Иран.

Сложившаяся ситуация стала причиной резкого падения политического влияния Нетаньяху в Израиле. Несмотря на достигнутые первоначальные успехи в секторе Газа, уничтожение высших звеньев руководства ливанской «Хезболлы» и Ирана, вывода Сирии из противостояния с Израилем, нанесения существенного ущерба персидской ядерной программе и экономике в целом, главной политической проблемой для Нетаньяху стала его увеличивающаяся отдаленность от Трампа.

В свою очередь поддержка американского лидера со стороны израильтян, и особенно среди правого электората Нетаньяху, резко сократилась. Проведенный 12-м каналом на прошлой неделе опрос показал, что только 13% населения Израиля доверяют Трампу защиту их страны. Проправительственные журналисты и многочисленные ведущие политологи называют американского президента «неудачником», открыто оскорбляют Вэнса, посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые «предали своих братьев-евреев».

В то же время следует учесть, что в октябре в Израиле должны пройти очередные парламентские выборы, по итогам которых Нетаньяху обязан удержать власть. У него еще есть время исправить положение, но он не может оставить ситуацию в Ливане и Иране такой, какая она сложилась сейчас. С учетом обещаний Нетаньяху накануне иранской кампании. Вместе с тем опрос 12-го канала показал, что лишь 11% израильтян считают, что их страна выиграла войну.

Сторонники израильского премьера рассчитывают на еще одно наступление на Иран, которое принесет заключительную победу. А еще они не верят в долгосрочность и выполнимость американо-иранского соглашения, учитывая непредсказуемость действий Трампа и твердость позиции Ирана. По их мнению, новый этап войны на Ближнем Востоке «не за горами», а временную приостановку активных военных действий необходимо использовать для накопления сил и средств.