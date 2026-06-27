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Безопасность
Штатная численность МЧС России увеличена до 307 тыс. человек
Штатная численность МЧС России увеличена до 307 тыс. человек Штатная численность МЧС России увеличена до 307 тыс. человек

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность МЧС России до 307 тыс. человек. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня его подписания. 

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность МЧС России до 307 тыс. человек. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня его подписания. 

"Установить предельную штатную численность Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 307 101 единицы", - следует из текста документа.

Прежде штатная численность МЧС составляла 303 107 человек.

Так, численность военнослужащих спасательных воинских формирований может достигнуть 7 888 человек, пожарных федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы - 264 609 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 5 370 человек, работников - 29 234 человек.

Ранее стало известно, что увеличение штата связано с некомплектом пожарных и спасателей, который составляет в среднем 20%. Наиболее остро вопрос стоит в главных управлениях МЧС России по Москве, Владимирской, Магаданской, Тульской областях и Удмуртской Республике. Проект предполагает, что в пожарные подразделения будут направлять до 7 тыс. военнослужащих.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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