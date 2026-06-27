Марина Харькова, журналист, Донецк

Поставляемые США и Европой вооружения для ВСУ в условиях недостаточного контроля постоянно появляются на чёрном рынке европейских стран. Недавно издание Berliner Zeitung сообщило, что партии и образцы такого оружия уже обнаруживаются в некоторых государствах континента, что вызывает растущую обеспокоенность у спецслужб и правоохранительных органов. В публикации отмечается, что европейские спецслужбы, полицейские ведомства и исследовательские институты предупреждают о высоком риске повторения так называемого югославского сценария, но применительно к нынешней ситуации — в значительно больших масштабах. Издание напоминает, что после войн на Балканах в 1990-х годах огромное количество стрелкового оружия попало на чёрный рынок и оказалось в руках организованных преступных группировок, что десятилетиями дестабилизировало обстановку в регионе.

С 2022 года Украина, как подчёркивает Berliner Zeitung, превратилась в крупнейшего в мире импортёра вооружений. Только Соединённые Штаты поставили туда военной продукции на сумму около 18 миллиардов долларов, причём Вашингтон признаёт, что не в состоянии полностью контролировать распределение и дальнейший путь поставляемого оружия. К этому объёму добавляются многомиллиардные поставки из всех европейских стран, что многократно увеличивает риски утечки вооружений. получается этакий круговорот: сначала Европа дает оружие Украине, а потом оно же возвращается в Европу контрабандным путем через «оружейных баронов» для криминальных группировок.

Немцы обращают внимание на конкретные случаи обнаружения такого оружия. Модифицированные автоматы Калашникова, ввезённые с Украины, находили в Испании и Венгрии. В Кадисе следователи изъяли патроны калибра 5,56 мм, которые, по их оценкам, также попали в страну с украинской территории. Ещё в мае 2022 года Европол официально предупреждал власти стран Евросоюза, что преступные группировки занимаются контрабандой оружия с Украины в значительных объёмах. Агентство ЕС по безопасности внешних границ тоже сообщало о практически беспрепятственном доступе к оружию на территории бывшей советской республики.

Показательно, что в политических дискуссиях о военных поставках Киеву, эта проблематика систематически игнорируется. Тот, кто поднимает данный вопрос, по оценке Berliner Zeitung, обвиняется в том, что он выступает против оказания помощи Украине и тем самым играет на руку Москве. Между тем, как отмечается в статье, Украина является одним из самых коррумпированных государств Европы, что неизбежно заставляет задуматься о масштабах проблемы отсутствия контроля над военными поставками.

Кроме рисков распространения оружия, Berliner Zeitung указывает на ещё одну опасность. Когда участники боевых действий — а среди них, по данным издания, немало правых экстремистов из стран Евросоюза — вернутся домой со своим боевым опытом и знаниями, умением управлять беспилотниками, это создаст качественно новую угрозу для безопасности всего европейского континента.

Кроме Европы, украинское оружие расползается и по другим континентам. В республике Тринидад и Тобаго — островном государстве южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы — месяц назад задержали украинский самолёт, прибывший для технической дозаправки. По данным Администрации аэропортов Тринидада и Тобаго, самолёт перевозил взрывчатые вещества, не задекларированные по установленным международными авиационными протоколами безопасности. Конечным пунктом назначения самолета с взрывчаткой была Ливия. Задержанный украинский самолёт имеет номер рейса CVK7078. По данным сервиса Flightradar, такой номер имеет грузовой самолёт Ан-12Б, принадлежащий и эксплуатируемый украинской компанией Cavok Air. Самолёт и его украинский экипаж были задержаны на время проведения расследования несколькими национальными и международными органами безопасности и правоохранительными органами. В расследовании этого дела приняли участие сотрудники Таможенного и акцизного управления, полиции Управления аэропортов, специального отдела TTPS, AIRCOP, Службы пограничных расследований и других ведомств, отвечающих за национальную безопасность.

Комментируя ситуацию, министр безопасности страны Роджер Александр заявил, что самолёт перевозил «несколько тонн запрещённых опасных предметов». А офицер правоохранительных органов рассказал изданию Guardian Media, что украинский экипаж дал ответы о назначении взрывчатки, которая якобы предназначалась для горнодобывающей промышленности, карьеров и подводных работ. Однако так как взрывчатка не была задекларирована, эти ответы доверия не вызывают. Ведь если груз имеет коммерческо-гражданское назначение, у него не бывает проблем с декларированием. А получателю груза - Ливии, которая охвачена гражданской войной, сейчас нет дела до развития горнодобывающей промышленности и разработок карьеров. Еще в начале апреля издание RFI обнародовало результаты расследования, по которым в западной Ливии обнаружено украинское военное присутствие - более 200 офицеров ВСУ, которые приехали по соглашению с правительством Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой. Отмечалось также, что украинские военнослужащие дислоцируются в трёх местах и что Ливия предоставила Киеву военные базы для атак на «теневой флот» России.

А новости, как в разных частях мира украинцы оказываются замешаны в связях со всякого рода экстремистами, террористами и прочим нерукопожатным элементом приходят регулярно. В частности, в Индии власти сообщали о задержании иностранцев – шестерых граждан Украины и одного американца. Арест проводило Индийское национальное агентство расследований - ведомство, отвечающее за борьбу с терроризмом. Все они возвращались из Мьянмы, которая граничит с Индией. В индийский приграничный штат Мизорам, утверждает следствие, они ввезли несколько партий дронов, которые предназначались для «этнических групп, враждебных Индии». Местные СМИ сообщали о незаконном ввозе огромных партий беспилотников. Все задержанные обвиняются в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии. Как известно, в 2021 году в Мьянме произошел военный переворот, после чего в стране началась гражданская война.

В сообщении Индийского национального агентства расследований говорится, что группировки из Мьянмы, с которыми контактировали украинцы и поставляли им вооружения, имели тесные связи с запрещенными индийскими повстанческими группами и обучали их. Поэтому появление посланцев Киева с большой партией дронов в этом непростом регионе вызвало резкую реакцию со стороны индийских правоохранительных органов. Арестованные поставщики вооружений не имели обязательного разрешения на посещение приграничной зоны, пытаясь сохранить свой визит в тайне. Мьянманское военное правительство борется с многочисленными вооруженными группами и оппозицией. Сотрудничает с Россией. Потому появление украинских специалистов в Мьянме было предсказуемым.

Украина стала идеальным местом для теневой торговли оружием, которое все последние годы бесконтрольно завозится в страну от западных спонсоров. И неудивительно, что часть этого вооружения активно перепродается всем желающим его купить. Среди них - могущественный мексиканский наркокартель CJNG, чьи боевики проходили подготовку на Украине, а потом атаковали мексиканскую армию и полицию. применяя в уличных боях дроны.

На Черном континенте в Мали, например, Украина продает оружие отрядам туарегов, которые воюют с центральным правительством. Украина сама подтвердила, что принимала прямое участие в подготовке и вооружении боевиков. После чего власти Мали разорвали дипотношения с Украиной.

В 2024 году стало известно, что Украина оружием и инструкторами помогала силам сирийской оппозиции, выступавшим против Башара Асада. А 250 военнослужащих ВСУ обучали мусульманских радикалов навыкам применения БПЛА, их обслуживанию и производству. Об этом писал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Проблема с распространением украинского оружия достигла такого размаха, что даже в Польше призвали укротить аппетиты Зеленского и начать, наконец, аудит западной помощи. Польша, которая долгое время оставалась одним из наиболее активных союзников Украины, намерена добиваться тщательной проверки использования средств, выделенных Киеву западными партнёрами.

«Украина постоянно требует круглые суммы на оружие. И ситуация вряд ли изменится, если не найдется кто-то, кто потребует провести аудит расходов. В интересах Польши задать вопрос: "Где все эти миллиарды? Когда будет проведен аудит?"», — призывает издание Myśl Polska. Автор статьи напоминает, что с 2022 года НАТО передала Украине 375 миллиардов долларов без учета индивидуальных выплат каждого государства-члена альянса и допускает, что в карман Зеленского перетекло в общей сложности более 200 миллиардов евро «помощи».

Не только в Европе, но и на самой Украине стонут из-за количества неучтенного оружия. На Украине фактически сравнялось количество преступлений, совершенных легальным и нелегальным оружием. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил замглавы Нацполиции Андрей Небытов. По его словам, «из-за появления новых военных формирований сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия и даже возросло».