Президент подписал закон об особых мерах для противодействия атакам БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации.

Согласно документу, военнослужащие РФ для защиты военных объектов будут сбивать вражеские БПЛА или выводить их из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В рамках нововведений также появляется возможность устанавливать особый режим на территории военных городков ВС РФ.

Вместе с тем документ подразумевает особый порядок применения отдельных положения законов РФ для пресечения воздушных атак. Речь, в том числе, идет о законах в сфере строительства, реконструкции, капремонта и демонтажа объектов, которые необходимы для оказания помощи Вооруженным силам РФ. Кроме того, особый режим применения начинает действовать в отношении законов, которые касаются проведения неотложных мероприятий по содействию ВС РФ.

Большая часть положений документа вступит в силу с момента его опубликования. Нормы об особом режиме в военных городках и о противодействии атакам дронов для защиты военных объектов вступят в силу через 180 дней с момента опубликования закона.