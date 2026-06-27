Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $72

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $72 за баррель впервые с 27 февраля текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $72 за баррель впервые с 27 февраля текущего года.

По состоянию на 17:27 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,54% и торговалась на уровне $71,84 за баррель.

К 17:34 мск стоимость Brent находилась на отметке в $72,11 за баррель (-4,19%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,82% и составляла $69,17 за баррель, свидетельствуют данные торгов.