ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 76,7%. Опрос проводился в период с 15 по 21 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 76,7%. Опрос проводился в период с 15 по 21 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,7% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 70,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 45,9% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 48,5% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 56,9% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,8%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,8%, КПРФ - 10,7%, ЛДПР - 9,4%, Справедливой России" - 5,7%, "Новых людей" - 12%.