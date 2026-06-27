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ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77% ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 77%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 76,7%. Опрос проводился в период с 15 по 21 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 76,7%. Опрос проводился в период с 15 по 21 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,7% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 70,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 45,9% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 48,5% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 56,9% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,8%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,8%, КПРФ - 10,7%, ЛДПР - 9,4%, Справедливой России" - 5,7%, "Новых людей" - 12%.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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