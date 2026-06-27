Мессенджер "Макс" начал заключительное тестирование функции сторис. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.
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Технологии
"Макс" приступил к финальному тестированию сторис
26 июня 2026 / 20:57
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Мессенджер "Макс" начал заключительное тестирование функции сторис. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.
"Функциональность находится на этапе финального тестирования", - говорится в сообщении.
Ранее добавление в мессенджер сторис и комментарии анонсировал гендиректор платформы Фарит Хуснояров. Он отметил, что именно этих функций больше всего ждут пользователи и авторы каналов.
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