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Политика
Членство Украины в ЕС принципиально важно для Европы
Мнение политолога Дмитрия Журавлева
Членство Украины в ЕС принципиально важно для Европы Членство Украины в ЕС принципиально важно для Европы

В июне 2026 года Еврокомиссия официально начала переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Переговоры идут по шести «кластерам»: основы, внутренний рынок, конкурентоспособность, зелёная повестка, ресурсы и внешние отношения. По каждому блоку Украина должна провести реформы.

В июне 2026 года Еврокомиссия официально начала переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Переговоры идут по шести «кластерам»: основы, внутренний рынок, конкурентоспособность, зелёная повестка, ресурсы и внешние отношения. По каждому блоку Украина должна провести реформы.

При этом внутри ЕС нет единства по членству Украины. В Польше звучат призывы блокировать дальнейшие раунды из-за обострения двусторонних отношений — в том числе на фоне исторических вопросов. В Словакии заявляют, что не поддержат вступление, пока не урегулирован конфликт с Россией. Также есть мнение, что Украина может обойти в очереди другие страны-кандидаты (например, из Западных Балкан), и это вызывает недовольство.

Венгрия также тормозит переговоры. Премьер-министр страны Петер Мадьяр не стал возражать против старта переговорного процесса, однако настоял на том, чтобы исключить формулировку «как можно скорее» относительно присоединения Киева к блоку.

Для продвижения по каждому блоку и в целом для заключения договора нужно единогласие всех стран-членов ЕС.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «ЕС все равно, каков будет международный статус Украины. Ее нейтралитет, которого добивается Россия, важен больше для НАТО.  Это вопрос размещения натовских войск на территории Украины.  Но сейчас для ЕС включение Украины в свой состав - проблема потому, что не страны-члены «за», а, с другой стороны, это принципиальный вопрос, и они хотят включить Украины в свой состав вне зависимости от позиции России. Если они этого не сделают, они покажут Москве свою слабость.  То есть такой подростковый подход. Поэтому с точки зрения политики и экономики нейтральный статус Украины вполне соответствует интересам Европы, то с точки зрения амбиций, боюсь, что ЕС будет требовать включение Украины в свой состав».  

Эксперт считает, что «предпосылки для компромисса между Россией и ЕС по украинскому кризису есть, но стремление к нему демонстрируют не лидеры союза.  У Франции и Германии ни разу не звучала мысль о необходимости компромисса. Т.е.  возможность есть, а желания нет».    

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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