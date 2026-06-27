IWF допустила российских штангистов с флагом и гимном во всех возрастных группах

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила ограничения по участию россиян в турнирах под своей эгидой во всех возрастных категориях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила ограничения по участию россиян в турнирах под своей эгидой во всех возрастных категориях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

"С настоящего момента спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях IWF. Ранее в 2026 году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Нынешнее решение позволяет спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию", - следует из заявления IWF.

В мае 2023 года IWF приняла решение допускать российских и белорусских штангистов до турниров под своей эгидой исключительно в нейтральном статусе. В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до участия в турнирах под своей эгидой без ограничений. Тяжелоатлеты из России и Белоруссии более старших возрастов выступали на турнирах IWF в нейтральном статусе.