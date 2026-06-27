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EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920 EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920

Число погибших при землетрясения в Венесуэле возросло до 920. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес, сообщает агентство EFE.

Число погибших при землетрясения в Венесуэле возросло до 920. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес, сообщает агентство EFE.

Согласно его данным, еще свыше 3,3 тыс. человек пострадали.

Ранее сообщалось о 589 погибших и почти 3 тыс. пострадавших.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. Затем произошло 214 афтершоков. 

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