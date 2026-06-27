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Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника
Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника Путин: окончание школы - важное событие в жизни каждого выпускника

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского выпускного бала - 2026, который проходит в Кремле, указав, что окончание школы представляет собой переход во взрослую жизнь.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского выпускного бала - 2026, который проходит в Кремле, указав, что окончание школы представляет собой переход во взрослую жизнь.

"Отзвенел последний звонок, позади сложные экзамены, вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь, находитесь на пороге принятия многих ответственных решений", - следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин уверен, что выпускники неизменно с теплыми чувствами будут вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для них мир знаний, искренне радовались достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. "И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей", - отметил он.

"От души желаю, чтобы ваши заветные мечты осуществились. Дерзайте, верьте в себя, в свое призвание, и пусть знания, полученные в школе, настойчивость и трудолюбие помогут вам добиваться самых высоких целей, честно работать на благо Отечества", - подытожил глава государства.

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Не вижу оснований
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стамбульских
договоренностей
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