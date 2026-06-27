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Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере Япония активизирует использование ИИ в военной сфере

Министерство обороны рассматривает возможность внедрения американской военной системы искусственного интеллекта «Maven Smart» компании Palantir Technologies Inc для управления и контроля Сил самообороны Японии, сообщает газета «Асахи» со ссылкой на источники.

Министерство обороны рассматривает возможность внедрения американской военной системы искусственного интеллекта «Maven Smart» компании Palantir Technologies Inc для управления и контроля Сил самообороны Японии, сообщает газета «Асахи» со ссылкой на источники.

Palantir предоставляет министерству обороны США системы интеграции данных и оперативного планирования, а также автоматического обнаружения и анализа целей и уже использовалась при американо-израильских авиаударах по Ирану в феврале. Palantir также использовалась во время совместных командно-штабных учений Keen Edge Сил самообороны Японии и Индо-Тихоокеанским командования США в начале нынешнего года.

Вопросы использования искусственного интеллекта в военных целях, как ожидается, будут регламентированы при пересмотре доктринальных документов Японии в области обороны, обнародовать которые предполагается к концу года, а бюджетные ассигнования наи эти цели будут выделены уже в следующем финансовом году.

В то же время правительство Японии ориентируется на «суверенитет в сфере ИИ» в вопросах автономного управления данными и системами в связи опасениями по поводу зависимости от иностранных компаний и потенциальной утечки информации из-за обмена конфиденциальными данными.

Поскольку в стране нет собственных систем искусственного интеллекта, выдвигаются предложения сначала объединить японские и зарубежные системы для задач обороны, а затем полностью перейти на японскую версию.

Министерство обороны Японии еще в 2024 году разработало базовую концепцию по продвижению использования искусственного интеллекта и внедрению генеративного ИИ.

В документе обозначена необходимость «участия человека» в принятии решений о реальных операциях Сил самообороны. В нем также подтверждается позиция правительства, что Япония не намерена разрабатывать «полностью автономное летальное оружие», а также указаны семь приоритетных областей использования искусственного интеллекта: обнаружение и идентификация целей; сбор и анализ информации; управление и контроль; логистическая поддержка; «беспилотные средства» (оборудование); кибербезопасность; документооборот.

В то же время в документе признавалось, что, поскольку эти системы обучаются на основе существующих данных, они будут менее полезны в беспрецедентных ситуациях, поскольку «не способны определить, в чем заключаются проблемы».

Также МО Японии в тот же период разработало комплексную стратегию по формированию специализированных кадров для работы с системами искусственного интеллекта.

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