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Япония принимается за создание безэкипажных субмарин

Правительство Японии приступило к подготовке планов по разработке и размещению в Тихом океане безэкипажных многоцелевых подводных лодок, сообщает агентство Киодо со ссылкой на анонимные источники. Предполагается, что подобные субмарины смогут совершать длительное плавание в автономном режиме и будут вооружены минами и торпедами. Изучается также варианты создания подводных дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта.

Правительство Японии приступило к подготовке планов по разработке и размещению в Тихом океане безэкипажных многоцелевых подводных лодок, сообщает агентство Киодо со ссылкой на анонимные источники. Предполагается, что подобные субмарины смогут совершать длительное плавание в автономном режиме и будут вооружены минами и торпедами. Изучается также варианты создания подводных дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта.

Помимо новой техники для флота предполагается создание передовой зоны контроля ПВО в районе группы островов Огасавара (Бонин), расположенных примерно в 1000 км к востоку от Японского архипелага, размещение там радиолокационного оборудования, а также возведение взлетно-посадочной полосы, способной принимать боевые самолеты. Аналогичные планы существуют в отношении острова Китадайто, расположенных в 400 км к востоку от Окинавы.  

В Токио считают, что КНР усиливает свой контроль над акваторией Тихого океана, тогда как в обороне Японии имеются «прорехи», в связи с чем необходимо усиление ответного потенциала. Предполагается, что оснащение Морских сил самообороны Японии, располагающих обширным флотом надводных боевых кораблей, безэкипажными ракетными катерами и субмаринами, позволит решить задачу защиты страны от угроз со Тихого океана.

Основные аспекты политики в этой сфере будут прописаны в новой редакции трех доктринальных документов в сфере обороны и безопасности, которые планируют обнародовать в Токио в декабре.

 

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