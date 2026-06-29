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Политика
Трамп считает коммунизм главной угрозой после мировых войн и терактов
Трамп считает коммунизм главной угрозой после мировых войн и терактов Трамп считает коммунизм главной угрозой после мировых войн и терактов

 Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что коммунизм является главной угрозой для США после Первой и Второй мировых войн и терактов 11 сентября 2001 года.

 Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что коммунизм является главной угрозой для США после Первой и Второй мировых войн и терактов 11 сентября 2001 года.

"Коммунизм - это величайшая угроза для Соединенных Штатов со времен Первой и Второй мировых войн, Перл-Харбора или 11 сентября", - указал он в Truth Соц. сети.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, но потерпел крушение вблизи города Шанксвилл (штат Пенсильвания). Жертвами этих терактов стали 2 977 человек. 

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Не вижу оснований
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стамбульских
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