ВСУ теряет последние города в Донбассе

Марина Харькова, журналист, Донецк

Российская армия продолжает успешно и планомерно продвигаться в Донбассе, контролируя ситуацию на земле и в воздухе. Операторы беспилотников ведут непрерывную разведку и наносят прицельные удары по украинским боевикам. ВКС РФ ликвидируют командные пункты, логистику и закрытые позиции подразделений БПЛА противника. Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко отметил успехи российских сил на севере Донецкой области за последние две-три недели. На сегодняшний день большая часть города Константиновка уже находится под контролем армии РФ. Марочко добавил, что наступление серьёзно осложнило логистику и снабжение украинской группировки в городе, что скажется на ее боеспособности в ближайшее время.

В Константиновке российские подразделения усилили наступательные действия, а бои уже ведутся в центральной части города. Положение украинского гарнизона в городе продолжает ухудшаться и возможности для организованного отхода исчерпаны. В городе остаются гражданские лица, которые ждут прихода российской армии. Как рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным «Резвый», мирные граждане ждут в подвалах, в домах. Им помогают продуктами и медикаментами наши штурмовые группы, когда заходят. «Люди ждут, спрашивают нас: "Ребята, когда вы уже нас освободите?". Ну, мы говорим: "Осталось немного, осталось чуть-чуть", — сообщил командир.

Командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» сообщил, что часть украинских сил в городе уже находится в оперативном окружении, но их командование не предпринимает попыток деблокировки. По его мнению, оказавшиеся в котле бойцы ВСУ то ли не осознают глубины своего положения, то ли деморализованы: «Украинские военные в Константиновке сидят в окружении уже месяц, потому что ни выйти, ни зайти. Им просто посылки скидывают раз в неделю. Все, что выявляется, мы разбиваем, разносим». По его словам, активность противника сведена к минимуму: они не маневрируют, не пытаются прорваться и реагируют только при непосредственном столкновении. Командир также обратил внимание на жестокие методы удержания позиций: украинское командование минирует собственные опорные пункты, чтобы лишить бойцов возможности отступать. Он также сообщил, что артиллеристы активно работают по тыловым позициям ВСУ в соседнем городе Дружковка.

Свои провалы начали озвучивать и украинские военные. ВС РФ в очередной раз сумели продавить фланги крупного города, который удерживают ВСУ, заявил капитан ВСУ Алексей Петров. При этом информации о печальном для ВСУ положении дел в Константиновке в СМИ нет, а Зеленский ее вообще не упоминает. Но по словам украинского офицера, если посмотреть на карту, то в Константиновке ВСУ снова наступили на «грабли фланговых охватов» и вскоре «будет еще больший охват с выходом на Дружковку». «Уже был Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар, и так далее. И кругом одна и та же проблема – фланговые охваты», – негодует боевик.

Также российская армия отрезает снабжение украинской группировке в городе Красный Лиман, отметил он. «В Лимане двадцать пятая армия так обложила всё, что украинской армии очень трудно без резервов сопротивляться. И ситуация очень похожа на то, как она развивалась в Константиновке, Покровске и Мирнограде. Если ничего не будет меняться, и Сырский не предпримет экстраординарных шагов, то при таком развитии событий в ближайшие недели следует ждать падения Лимана. Почему так осложнилось положение для украинской армии? Лиман находится на востоке от Оскола. Эта излучина отрезает от остальной части Украины этот город и группировку, которая его защищает, осложняя всё, что связано с подвозом боеприпасов, продовольствия, ротацией. После разрушения переправы украинская армия лишилась очередной точки пересечения Оскола», – заключил представитель ВСУ.

Об ухудшении ситуации для ВСУ в Красном Лимане заявил и вражеский картографический паблик DeepState. Он отметил, что российские войска проникли в Красный Лиман, где на окраинах начались бои. Паблик пишет, что «количественное преимущество и низкая плотность наших оборонительных порядков способствует проникновениям штурмовых отрядов россиян». А в сети появляются видео с российскими военными в городе, которые разворачивают флаги РФ. Также паблик пишет о максимально неприятной ситуации для ВСУ, которая складывается в районе Ямполя и Озёрного. «Надеемся, что командование обратит внимание на этот участок и предпримет соответствующие действия, чтоб не потерять много людей», — призывает DeepState.

Главком ВСУ Александр Сырский держится за Константиновку, не считаясь с потерями, возмущен экс-замначальника штаба командования теробороны ВСУ полковник Александр Игнатьев: «Сырский дал указания биться до смерти, потому что у Сырского один лозунг — «ни шагу назад». Он в окружении сжигает огромное количество людей, не моргнув глазом, никого не жалея. Он не склонен отводить войска с позиций. Но в Константиновке уже стоят россияне. Они ищут места, где находятся наши пункты управления дронами и их бомбят. Подавляющее большинство украинских операторов дронов уже вывели в Дружковку, они покинули Константиновку», – пояснил он.

В Донбассе украинские гарнизоны не получают резервов, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос. «Теряем Константиновку, а там уже и вопрос падения Краматорска встанет. Им надо взять Славянск, Карачун-гору, и контролировать все подходы к Краматорску, обрезать всю логистику. И без патронов этот город долго не продержится. Сейчас идёт в полный рост штурм Константиновки, это главная тема. Туда приезжал Сырский, выслушал командиров и, судя по всему, резервов ему не хватает, чтобы исправить положение. Пехотные группы россиян уже сосредоточились практически по всему городу. Ожидалось, что после приезда Сырского начнётся какая-то тотальная оборона, а резервы не поступили. Украинское командование перестало считать резервы бригадами, теперь резервы считаются батальонами», - отметил он.

Для ВСУ сложилась угрожающая ситуация и это чревато каскадным обрушением обороны, подтвердил и офицер украинской Нацгвардии Борислав Береза (признан в РФ террористом и экстремистом). «РФ принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает Донбасс. В другом случае – открываются ворота на Запорожье и Днепропетровск. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны. И то, что ствольная артиллерия уже начала обстреливать окраины Краматорска, это очень нехороший сигнал, что ситуация развивается не лучшим образом для ВСУ», – негодовал он.

Российская армия перешла к решающему этапу по взятию под свой контроль города Константиновка, сообщил полковник ВСУ Константин Машовец. «На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны. Судя по всему, 8-я армия и 3-й корпус РФ фактически заканчивают выдавливание наших сил из этого района обороны», – резюмировал полковник. Также он сообщил, что российская армия вклинилась на северо-слобожанском направлении на достаточно широкой полосе приграничья, заняв от пяти до шести километров в глубину только на одном участке. В Сумской области есть многочисленные вклинения, как и на Купянском направлении.

«3-я армия РФ активно действует севернее и южнее дороги Бахмут – Славянск. Они добились многочисленных тактических вклинений в систему обороны ВСУ и имеют реальные шансы выйти на ближние подступы к Славянску. Если мы сожгли удачно несколько бензовозов на трассе М14 в Крым вдоль Азовского побережья, это не означает перелома в войне. Его нет. А противник имеет оперативную цель – захват городов в пойме Казенного Торца. И до опадания листвы очень возможно и вероятно, что значительная часть этой агломерации будет находиться под контролем войск РФ» – отметил украинский полковник.

Кроме того, российские штурмовые группы постепенно замыкают кольцо вокруг уцелевших подразделений врага на участке между Родинским и Новоалександровкой. На других участках фронта давление тоже продолжается. На красноармейском направлении российские десантники уже взяли Мирное и движутся дальше.

Освобождение Рай-Александровки и Юрковки, о которых сообщили в Минобороны РФ, имеет огромное значение, поскольку с высот этих населённых пунктов открывается вид на Краматорск и Славянск, расстояние до которых около 17 км. Трассы, которые ведут и в Славянск, и в Краматорск тоже находятся под огневым контролем ВС РФ. Эти функции выполняют дроны на оптоволокне или дроны-разведчики, которые летают на больших высотах и выявляют цели противника для дальнейшего поражения.

По словам украинского волонтера Богдана Зуякова, Краматорск стал фронтовым городом. Именно Краматорск является центром украинской оккупационной администрации, чьи чиновники начали спешно покидать город. Волонтер сообщил, что отдельные районы уже официально отнесли к прифронтовой зоне. Малый бизнес сворачивается, магазины закрываются один за другим, медики и управленцы уезжают. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию населения. Офицер ВСУ Станислав Бунятов также предупреждает о нарастании сложностей с логистикой: «Артиллерия РФ уже работает по ряду районов Краматорска, что говорит о постепенном сокращении буферной зоны между фронтом и городом. Также все чаще под удары FPV-дронов попадает трасса Изюм-Славянск. Если раньше основная опасность была ближе к линии боевого столкновения, то сейчас зона риска расширяется. Противник намерен контролировать транспортные маршруты в максимальную глубину, постепенно превращая важные логистические артерии в участки постоянной опасности».

Агломерация Славянск–Краматорск остается последним рубежом ВСУ в Донбассе, и российская армия приближает освобождение всей Донецкой области. Ранее мы сообщали, что ВСУ полностью потеряли Луганскую область.