Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана провели в минувшее воскресенье наземную операцию в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, уничтожив 29 боевиков. С таким заявлением выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

Силы безопасности Пакистана провели в минувшее воскресенье наземную операцию в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Афганистаном, уничтожив 29 боевиков. С таким заявлением выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию на основе разведданных вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары в приграничном районе по убежищам и лагерям террористов, в результате чего были устранены 29 мятежников", - указал он в соцсети X.

В рамках наземной операции были проведены точечные атаки, уничтожены три цели группировок вдоль пакистано-афганской границы, включая склады оружия и боеприпасов.

Тарар отметил, что антитеррористические операции Пакистана будут продолжаться "полным ходом", чтобы нейтрализовать любые угрозы для безопасности страны, которые стимулируются и финансируются из-за рубежа.

Согласно данным межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики, силы безопасности в 2025 году уничтожили 2 597 боевиков. В этот период на территории Пакистана было зафиксировано 5 397 терактов, жертвами которых стали 235 человек.