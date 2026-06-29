Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

В Польше весьма чтут память о Второй мировой войне, и одним из её важнейших историко-географических точек для страны является Гданьск (тогда Данциг). Возможно, в том числе и этим символическим соображением руководствовалось польское руководство, собираясь провести в городе очередную «конференцию по восстановлению Украины».

Однако мероприятие получилось смазано-скандальным - и, опять-таки, из-за памяти о событиях Второй мировой. Напомним, после очередной украинской волны героизации Бандеры, Мельника и их соратников поляки приняли решение о лишении военного преступника Зеленского главной своей национальной награды - ордена Белого Орла. В ответ киевские политики начали шумный флешмоб по возврату в Польшу собственных наград.

При этом особо обижены Зеленский и Ко оказались на президента Навроцкого, который, действительно, был одним из активных сторонников «падения Белого Орла» - хотя итоговое решение принимал не он, а совет ордена. По словам киевского диктатора, Навроцкий пытается набрать очки во внутриполитической борьбе с премьером Туском, а еще сказал ему, что не поддерживает гданьскую конференцию из-за того, что не получил приглашения туда.

Чистая правда - Зеленский и Туск рассылали приглашения в Гданьск совместно, на одном бланке, и Навроцкий такого документа не получил. Однако не стоит не только преуменьшать степень разногласий Туска с Навроцким, но и абсолютизировать его солидарность с Зеленским. Премьер сначала призывал снизить накал критики Банковой за героизацию бандеровцев, дабы «не играть на руку России», но затем в целом принял позицию Навроцкого.

Отсутствия Навроцкого на форуме Зеленскому показалось мало. Он решил наказать принимающую сторону еще и тем, что... не поехал сам. Проигнорировал Гданьск и глава украинского МИД Сибига - отдуваться пришлось премьеру Юлии Свириденко. Далеко не все польские политики расстроились - разве что умеренно, отчасти и обрадовались, включая Туска. Глава польского кабмина сказал: «Если речь идет обо мне, то я не разочарован [неприездом Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения».

Правда, некоторые представители команды Навроцкого сочли это хорошей миной при плохой игре, мол, хоть Туск и несколько дистанцировался от Зеленского, но демарш украинского диктатора все равно бьет по нему. «Президент Украины отказывается от участия и тем самым выставляет премьера Туска на посмешище», — написал в соцсетях глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, добавив, что огорчен неловким положением премьера в глазах «международной общественности». А в парламенте раздались голоса о необходимости отмены саммита из-за пониженного уровня украинского участия. Сложилась парадоксальная ситуация, плотно завязанная на внутрипольские расклады: «порадоваться нельзя огорчиться».

И сама конференция прошла с элементами взбалмошности и трагикомичности. Так, на ее полях состоялось еще одно внутреннее мероприятие-«вкладыш» с участием стран восточного фланга НАТО (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния). Выступая на нем, литовский президент Гитанас Науседа чуть не перепутал польского премьера с его диснеевским тезкой-уткой. Дословно он сказал: «Я хотел бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Дональду Даcку...Туску за то, что он собрал нас здесь».

Неизвестно, правда, будут ли эту, да и другие многочисленные подобные конференции хотя бы с горькой улыбкой вспоминать будущие поколения украинцев (впрочем, и нынешнее тоже). Премьер Свириденко радостно отчиталась о заключении 160 кредитных соглашений на сумму более 10 миллиардов евро. Однако уже известно, что эти кредиты увеличат долговую нагрузку «незалежной» на 2-2,5% ВВП. Кроме того, ряд из них дается под жесткие условия типа расширения приватизации государственных активов.

Да и то - несмотря на вывеску конференции, посвящена она была не столько восстановлению Украины, сколько, называя вещи своими именами, эскалации разрушения. Болгарского премьера Радева, сказавшего, что лучшим залогом восстановления Украины будет завершение конфликта, поддержал разве что его словацкий коллега Фицо.

Совсем по-другому выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая: «Глубокая интеграция военной индустрии Украины и ЕС очень важна. Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии, топливо для ракет "Фламинго" скоро будет производиться в Дании. Другими словами, нужно объединить украинские инновации и европейские технологии и промышленность». Она добавила, что киевский режим вот-вот получит на закупку беспилотников почти 6 миллиардов евро из пресловутого 90-миллиардного пакета помощи (причем покупать будут у самих же европейцев).

Все это дало повод Роберту Фицо грустно констатировать, что на балтийском берегу «опять больше говорилось о поддержке Украины военными поставками, деньгами, чтобы [Зеленский и Ко] могли закупить еще больше оружия». Мы же, в свою очередь, констатируем, что в городе, ставшем одной из главных причин Второй мировой, «старосветские помещики» не только не думали о прекращении российско-украинского конфликта, но и сделали очередной шажок к новой европейской войне.