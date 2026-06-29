Потомок Отто фон Бисмарка считает, что войны между Россией и Европой не будет

Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк полагает, что войны между Европой и Россией не будет.

Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк полагает, что войны между Европой и Россией не будет.

"Такого не будет", - сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, возможна ли настоящая война Европы с РФ.

"Но "вооружается" сам язык, на котором говорят. Политические лидеры считают, что России можно угрожать, и она уступит. Но они не понимают образа мысли россиян, поскольку Россия не может проиграть", - отметил собеседник агентства.

В этой связи, по его мнению, "опасность ядерной войны может стать довольна велика". "И этого мы все не хотим", - подчеркнул он. "Я замечаю, что в Германии есть политические инициативы, например, партии BSW, "Альтернативы для Германии" (АдГ), которые именно этого и не хотят", - указал Александр фон Бисмарк.

"Те же, кто находится в политическом мейнстриме и утверждает, что только они демократически признаны, говорят: "Нам нужно поставить Россию на колени". И обычные люди в это больше не верят", - добавил он.